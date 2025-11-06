Армія РФ вночі обстріляла Запорізьку та Харківську області, 10 осіб поранені. Фото:

Армія Російської Федерації вночі обстріляла Запорізьку та Харківську області.

Окупанти упродовж доби завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, БпЛА різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів. Постраждали п’ятеро осію. Про це голова ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

А на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро осіб. В обласній державній адміністрації поінформували, що ворог бив по місту Богодухів. Дрон влучив у складську будівлю, де зберігалося зерно. Там спалахнула пожежа. Був пошкоджений двоповерховий житловий будинок та будівля гаражу.

Постраждали 33-річна та 53-річна жінки, 10-річна дівчинка та 18-річний хлопець. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Також госпіталізувати довелося 43-річного чоловіка.

Нагадаємо, 5 листопада окупанти атакували безпілотниками цивільні транспортні засоби в Шосткинському районі Сумщини. Один ворожий дрон поцілив по автомобілю, який перевозив хліб у Середино-Будській громаді. Загинув водій, а троє цивільних були поранені.

А в Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили дроном по трактору, який працював у полі. Поранення дістав 26-річний тракторист.