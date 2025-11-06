Новости
Последствия российских обстрелов в Запорожском районе, фото: ГСЧС

На Запорожье в результате российской атаки погиб человек (ФОТО)

6 ноя 2025, 22:59
999

У Запорізькому районі внаслідок російського удару загинула людина.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Після ворожого обстрілу за однією з адрес місцеві мешканці повідомили, що під завалами зруйнованого житлового будинку може перебувати людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що за двома іншими адресами внаслідок атаки:

  • зруйновано будівлю магазину;
  • сталося займання житлового будинку.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

Наслідки російського обстрілу у Запорізькому районі, фото: ДСНС

