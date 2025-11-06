Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов в Запорожском районе, фото: ГСЧС
На Запорожье в результате российской атаки погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n210152-na-zaporoje-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
У Запорізькому районі внаслідок російського удару загинула людина.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Після ворожого обстрілу за однією з адрес місцеві мешканці повідомили, що під завалами зруйнованого житлового будинку може перебувати людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що за двома іншими адресами внаслідок атаки:
- зруйновано будівлю магазину;
- сталося займання житлового будинку.
Вогнеборці ліквідували пожежу.