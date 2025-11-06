Читайте также
Последствия российского удара по Каменскому, фото: ГСЧС
В Каменском завершены аварийно-спасательные работы на месте российского удара (ФОТО)
У Кам’янському на Дніпропетровщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку.
З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Таким чином, російська атака по місту забрала життя однієї людини. Ще восьмеро постраждали — п’ятьох з них надзвичайники врятували з-під руїн.
Ворожий удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх, горів дах. Понівечені кілька автомобілів.
Серед уламків будинку знайшли й переляканого котика — його обережно дістали та повернули господарям, — розповіли у ДСНС.