Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Кам’янському, фото: ДСНС
У Кам’янському завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210140-u-kam-yanskomu-zaversheni-avariyno-ryatuvalni-roboty-na-misci-rosiyskogo-udaru-foto.htmlРакурс
У Кам’янському на Дніпропетровщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку.
З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Таким чином, російська атака по місту забрала життя однієї людини. Ще восьмеро постраждали — п’ятьох з них надзвичайники врятували з-під руїн.
Ворожий удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх, горів дах. Понівечені кілька автомобілів.
Серед уламків будинку знайшли й переляканого котика — його обережно дістали та повернули господарям, — розповіли у ДСНС.