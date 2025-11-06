Наслідки російського удару по Кам’янському, фото: ДСНС

У Кам’янському на Дніпропетровщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку.

З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином, російська атака по місту забрала життя однієї людини. Ще восьмеро постраждали — п’ятьох з них надзвичайники врятували з-під руїн.

Ворожий удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх, горів дах. Понівечені кілька автомобілів.