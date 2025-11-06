Новини
Наслідки російського обстрілу у Запорізькому районі, фото: ДСНС

На Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)

6 лис 2025, 22:59
У Запорізькому районі внаслідок російського удару загинула людина.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Після ворожого обстрілу за однією з адрес місцеві мешканці повідомили, що під завалами зруйнованого житлового будинку може перебувати людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що за двома іншими адресами внаслідок атаки:

  • зруйновано будівлю магазину;
  • сталося займання житлового будинку.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

Джерело: Ракурс


