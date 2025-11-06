У Запорізькому районі внаслідок російського удару загинула людина.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Після ворожого обстрілу за однією з адрес місцеві мешканці повідомили, що під завалами зруйнованого житлового будинку може перебувати людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого, — розповіли у відомстві.