Наслідки російського обстрілу у Запорізькому районі, фото: ДСНС
У Запорізькому районі внаслідок російського удару загинула людина.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Після ворожого обстрілу за однією з адрес місцеві мешканці повідомили, що під завалами зруйнованого житлового будинку може перебувати людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що за двома іншими адресами внаслідок атаки:
- зруйновано будівлю магазину;
- сталося займання житлового будинку.
Вогнеборці ліквідували пожежу.