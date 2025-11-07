Полиция Киева составила админпротокол в отношении 20-летнего блогера, фото: полиция Киева

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що відповідний провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу інтернету:

На одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

Особу порушника встановили — ним виявився 20-річний житель столиці. Він пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників.

Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184−3 КУпАП — незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень, — розповіли у поліції.

У поліції наголошують — використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.