У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомила прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що відповідний провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу інтернету:
На одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.
Особу порушника встановили — ним виявився 20-річний житель столиці. Він пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників.
Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184−3 КУпАП — незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень, — розповіли у поліції.
У поліції наголошують — використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.