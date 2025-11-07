Новости
Дроны атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в РФ, фото: ГУР

В РФ атакован один из ключевых нефтехимических заводов — ГУР

7 ноя 2025, 14:12
Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів росії.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР.

6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії ― це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора, — розповіли у ГУР.

Зазанчається, що на цьому заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема:

  • іонол;
  • авіаційний бензин;
  • синтетичні полімери.

Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу — присадки до авіаційного пального, — зазначили у ГУР.

У соцмережах 6 листопада з’явилися відео, котрі показують наслідки «падіння уламків дронів» на Стерлітамакський нафтохімічний завод.

Источник: Ракурс


