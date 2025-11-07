Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрони атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод у РФ, фото: ГУР
Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів росії.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР.
6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії ― це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора, — розповіли у ГУР.
Зазанчається, що на цьому заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема:
- іонол;
- авіаційний бензин;
- синтетичні полімери.
Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу — присадки до авіаційного пального, — зазначили у ГУР.
У соцмережах 6 листопада з’явилися відео, котрі показують наслідки «падіння уламків дронів» на Стерлітамакський нафтохімічний завод.