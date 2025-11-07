Армия РФ сбросила КАБы на Орехов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210169-rossiyane-sbrosili-kaby-na-orehov-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала Оріхів Запорізької області.

У п’ятницю, 7 листопада, ворог скинув на місто керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу загинув чоловік і було поранене подружжя. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його інформацією, жертвою атаки став 60-річний працівник комунального підприємства. А постраждалому подружжю, 54-річній жінці та 57-річному чоловіку, надається медична допомога.

Також сьогодні вранці росіяни ударили FPV-дроном по легковому автомобілю в місті Гуляйполе. Поранення дістав 48-річний чоловік, якому надають уся необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 6 листопада російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок було зруйновано житловий будинок і загинула людина. Крім того, було зруйнована будівля магазину, а в ще одному домі виникла пожежа.