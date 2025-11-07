Оккупанты разграбили «Константин Ольшанский». Фото: «Крымский ветер»

Ракурс

Великий десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський» розграбований окупантами в Криму.

Загарбники нібито поставили ВДК «на ремонт» у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті. Однак наразі судна лишився тільки корпус. Ймовірно, відновлення корабля неможливе. Про це 7 листопада повідомив Telegram-канал «Кримській вітер».

Зазначається, що на кораблі вже відсутні герметичні двері, на ілюмінаторах — гермостворки, а всередині судна практично порожньо.

Раніше заявлялося, що ворог хоче пустити цей корабель на запчастини для однотипних великих десантних кораблів проекту 775, що перебувають на озброєнні флоту РФ.

Як відомо, «Костянтин Ольшанський» — це великий десантний корабель, який належав українським ВМС. Він був побудований у 1985 році в Польщі та призначався для транспортування морської піхоти, бойової техніки та вантажів, а також для висадки десанту.

Після окупації Криму у березні 2014 року ВДК разом із шістьма українськими суднами був заблокований у Донузлаві після того, як російські військові затопили кілька своїх старих кораблів.

Нагадаємо, 26 березня 2024 року Військово-морські сили ЗСУ заявили про ураження ракетою «Нептун» корабля «Костянтин Ольшанський», який росіяни вкрали у 2014 році та тримали в окупованому Криму. Судно після атаки у недієздатному стані.