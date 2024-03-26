Збройні сили України вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» в окупованому Криму. Ступінь пошкоджень ураженого корабля, який росіяни вкрали України у 2014 році, наразі визначаєтьс

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Збройні сили України вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» в окупованому Криму.

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Ступінь пошкоджень ураженого корабля, який росіяни вкрали України у 2014 році, наразі визначається. Однак він точно був уражений і наразі небоєздатний. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телеканалу FREEДOM.

Зазначається, що корабель дев’ять років стояв у бухті й окупанти почали його розбирати на запчастини. Однак після того, як Україна завдала агресору втрат у великих десантних кораблях, то ворон взявся відновлювати «Костянтин Ольшанський».

Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим «Нептуном», — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Збройні сили України вдарили по 13-му судноремонтному заводу рф у Севастополі. Саме там на момент атаки стояв великий десантний корабель «Ямал», який дістав критичні пошкодження. Крім того, був уражений ВДК «Азов».

Не виключено, що було ураження російського розвідувального корабля «Іван Хурс» — за інформацією російських ЗМІ, в судно влучили дві ракети.