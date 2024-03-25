Корабель-розвідник «Іван Хурс». Фото:

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Російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» був пошкоджений під час атаки на окупований Крим минулими вихідними.

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У ніч з 23 на 24 березня окупований Севастополь атакували 18 українських ракет, а ППО ворога нібито зуміла збити 11 з них. Була пошкоджена військова частина на вулиці Руднєва, великі десантні кораблі «Азов» і «Ямал» та новітній розвідувальний корабель «Іван Хурс». Про це повідомило російське видання ASTRA з посиланням на джерела.

Зазначається, що в «Хурс» влучили одразу дві ракети. Про постраждалих нічого невідомо. Офіційно російська окупаційна влада цю інформацію не коментувала.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що під час ударів по тимчасово окупованому Криму Сили оборони могли уразити судно «Іван Хурс», але ця інформація потребує підтвердження.

Як відомо, «Іван Хурс» — це перше російське серійне розвідувальне судно зв’язку. Цей новітній корабель, який входить до складу Чорноморського флоту рф, може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Він був спущений на воду у 2017 році.

У травні минулого року «Іван Хурс» вже був атакований українськими надводними дронами. Морські безпілотники Головного управління розвідки підбили судно, який зазнав ушкоджень. У судно поцілив щонайменше один із дронів.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Збройні сили України вдарили по 13-му судноремонтному заводу рф у Севастополі. Саме там на момент атаки стояв великий десантний корабель «Ямал», який дістав критичні пошкодження. Крім того, був уражений ВДК «Азов».