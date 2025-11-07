На авиабазу в США с самолетом Трампа отправили подозрительный сверток. Фото:

Підозрілий пакунок доставили на військову базу США в штаті Меріленд.

У четвер, 6 листопада, з будівлі на території авіабази «Ендрюс» та прилеглої споруди евакуювали персонал після того, як один із працівників відкрив пакунок з невідомим білим порошком. Після цього кільком людям стало зле, їх доставили до медичного центру Малкольма Ґроува. Про це повідомило CNN із посиланням на два джерела.

На місце події прибули рятувальні служби. Експерти провели попередній польовий аналіз не виявили жодних небезпечних речовин. Після цього справу передали до Управління спеціальних розслідувань.

Зазначається, що кімната, де відкрили пакунок, розташована в тій же будівлі, що й Центр бойової готовності Повітряної національної гвардії. Цей кабінет наразі зачинено.

Також відомо, що слідчі перевіряють політичну пропаганду, яка була в пакунку.

Як відомо, база «Ендрюс» є військовим об'єктом, через який регулярно подорожують чиновники найвищого рівня, зокрема президент, віце- президент і міністри США. Також там базується президентський літак та його допоміжні борти. Востаннє Дональд Трамп був на цій базі 5 листопада.

Джерело: CNN