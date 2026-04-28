Британский король Чарльз III прибыл с визитом в США

Британський король Чарльз III прибув з візитом в США.

Британський король Чарльз III з королевою Камілою прибули до Сполучених Штатів Америки з державним візитом.

Представники королівської сім’ї зійшли з літака на авіабазі «Ендрюс» у Меріленді. У Білому домі їх зустріли президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією. Трам та Чарльз III потиснули один одному руки, а королева з Меланією обійнялися. У резиденції вони вели тривалі бесіди. Про це пишуть The Guardian, Reutersта CNN.

У Штатах британські монархи пробудуть чотири дні. Очікується, що Чарльз III виступить на спільному засіданні американського Конгресу. Очікується, що король окреслить бачення майбутніх відносин між Великою Британією та США та підтвердить союз двох держав у важливий історичний момент.

Король стане лише другим британським монархом, якому надали таку честь. До цього до Конгресу США зверталася королева Єлизавета II, яка виступила перед американськими законодавцями у 1991 році.

Як відомо, остання поїздка британських представників королівської сім’ї до США пройшла ще в 2007 році.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. Це була третя зустріч українського лідера з британським монархом у 2025 році.

Джерела: The Guardian, Reuters, CNN