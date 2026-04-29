Король Великої Британії Чарльз III підколов президента США Дональда Трампа.

Під час урочистої вечері в Білому домі британський монарх у своїй промові відреагував на заяву американського президента про роль Сполучених Штатів у світовій історії. Він прокоментував слова Трампа про те, що «європейські країни розмовляли б німецькою», якби Америка. Король у жартівливій формі сказав, що якби не Британія, американці розмовляли б французькою. Про це пише BBC.

Наважуся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою, — зазначив Чарльз III.

Пожартував монарх і про реконструкцію Білого дому, яку затіяв Трамп. Зазначив, що британці теж намагалися зробити його перепланування понад 200 років тому. Король мав на увазі англо-американську війну — у 1814 році британські війська захопили Вашингтон і підпалили кілька урядових будівель, включаючи Білий дім.

Нагадаємо, 28 квітня британський король Чарльз III з королевою Камілою прибули до Сполучених Штатів Америки з державним візитом. Це був перший візит британських монархів до Америки з 2007 року.

Джерело: BBC