Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона у п’ятницю, 24 жовтня.

Глава держави вже зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. Це вже третя зустріч українського лідера з британським монархом у 2025 році. Про це повідомила служба BBC.

Українського президента зустріли у Віндзорському замку королівським салютом, а також лунав державний гімн України. Зеленський оглянув 1-й батальйон Гренадерської гвардії, після чого відбулася офіційна зустріч із королем.

Очікується, що сьогодні Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та візьме участь у засіданні «Коаліції охочих».

Нагадаємо, проведення зустрічі «Коаліції охочих» у Лондоні анонсував президент Франції Еммануель Макрон. Саміт запланований на сьогодні, 24 жовтня. Тема зустрічі наразі невідома.

Востаннє саміт «Коаліції охочих» відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді союзники домовилися, що іноземні війська будуть присутні в Україні й ця присутність «буде різною — у небі, на морі та на землі». Також обговорили про нові санкції проти РФ, також про вторинні спеціальні тарифи в торгівлі.

