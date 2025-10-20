Володимир Зеленський вирушить до Лондона на зустріч «Коаліції охочих». Фото:

Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснить візит до Великої Британії.

У Лондоні глава держави візьме участь у засіданні «Коаліції охочих», яке заплановане на п’ятницю, 24 жовтня. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на свої джерела в офісі британського прем'єр-міністра.

Офіційно про цей закордонний візит не говорили. Однак раніше Зеленський у соцмережах натякнув, що обговорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен плани на тиждень і заявив, що цей тиждень буде насичений зустрічами та перемовинами в Європі.

Напередодні глава держави поінформував, що доручив українським дипломатам активізувати роботу над формуванням цієї коаліції.

Як відомо, про проведення зустрічі «Коаліції охочих» у Лондоні раніше заявив президент Франції Еммануель Макрон. Саміт запланований на п’ятницю, 24 жовтня. Тема зустрічі наразі невідома. Також наразі не ясно, хто ще з лідерів Європи планує взяти участь у зустрічі.

Нагадаємо, востаннє саміт «Коаліції охочих» відбувся 4 вересня у Парижі. На цій зустрічі було домовлено, що іноземні війська будуть присутні в Україні й ця присутність «буде різною — у небі, на морі та на землі». Також союзники тоді говорили про нові санкції проти РФ, також про вторинні спеціальні тарифи в торгівлі. Заявляло й те, що членство України в Європейському Союзі буде винесене в окремий пункт гарантій безпеки.

Джерело: Sky News