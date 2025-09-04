Володимир Зеленський зробив низку заяв після зустрічі «Коаліції охочих». Фото: ОП

Армії союзників України точно будуть залучені до надання гарантій безпеки.

На зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі було домовлено, що іноземні війська будуть присутні на українській території. І ця присутність «буде різною — у небі, на морі та на землі». Про це 4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції із французьким лідером Еммануелем Макроном.

Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий говорити про кількість, хоча, якщо чесно, ми вже ділимося між собою, ми розуміємо приблизно кількість тих, хто вже погодився, — заявив він.

Глава держави наголосив, що Київ не хоче повторення Будапештського меморандуму, тому гарантії безпеки мають бути закріплені юридично. Необхідно, що відбувалися голосування на рівні парламентів.

Зеленський натякнув, що в Україні, можливо, з’явиться новий формат захисту неба. Наразі розглядається один формат, про який вже поінформували європейських союзників та президента США Дональда Трампа.

Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато в новому форматі захисту неба залежить… Якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією, — зазначив глава держави.

Також Зеленський відреагував на запрошення російського диктатора Володимира Путіна прибути в Москву на переговори. Президент вважає, що таким чином Москва «хоче відтермінувати зустріч».

Інші заяви Зеленського на прес-конференції:

Сьогодні ми говорили про нові санкції, також про вторинні спеціальні тарифи в торгівлі.

Є базова рамка гарантій безпеки. Сильна українська армія є і буде центральним елементом цих гарантій: це зброя, фінансування, тренування, виробництво зброї.

Європейське виробництво зброї працює поки що недостатньо, обсяги й швидкість мають бути більшими.

Америка готова брати участь в гарантіях безпеки довгостроково. Під час розмови з Трампом обговорили різні опції, зокрема, зокрема економічний тиск на Росію для припинення війни.

Членство України в ЄС буде винесене в окремий пункт гарантій безпеки.

Нагадаємо, після сьогоднішнього саміту в Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що свої війська для підтримання миру в Україні готові надати 26 країн. Розгортання цих підрозділів відбуватиметься в умовах припинення вогню і не на лінії фронту, а в «географічних зонах, які зараз визначаються».

Також «Коаліція охочих» напрацювала гарантії безпеки, які мають політичне підтвердження і відповідають усім програмним документам НАТО й безпеці східного фронту Північноатлантичного альянсу.