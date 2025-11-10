В Украине ожидается ухудшение погодных условий, карта: Укргидрометцентр

https://racurs.ua/n210197-ukraincev-predupredili-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-v-ryade-regionov-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 11 листопада, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

У вівторок Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також можливе ускладнення руху транспорту.

У ДСНС рекомендують українцям: