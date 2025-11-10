Новини
В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр

Українців попередили про погіршення погодних умов у низці регіонів (КАРТА)

10 лис 2025, 16:45
В Україні завтра, 11 листопада, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

У вівторок Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також можливе ускладнення руху транспорту.

У ДСНС рекомендують українцям:

  • заздалегідь планувати свої поїздки, по можливості уникати далеких маршрутів;
  • керівникам підприємств — вжити заходів для мінімізації ризиків;
  • водіям — бути максимально уважними та дотримуватись безпечної дистанції.

Джерело: Ракурс


