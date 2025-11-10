Читайте також
В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр
В Україні завтра, 11 листопада, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.
Про це попереджає прес-служба ДСНС.
У вівторок Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.
Зазначається, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також можливе ускладнення руху транспорту.
У ДСНС рекомендують українцям:
- заздалегідь планувати свої поїздки, по можливості уникати далеких маршрутів;
- керівникам підприємств — вжити заходів для мінімізації ризиків;
- водіям — бути максимально уважними та дотримуватись безпечної дистанції.