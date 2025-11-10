В Киевской области изъяли боевую гранату, фото: ГСЧС

На Київщині в одному з гаражних кооперативів Вишгородського району місцеві жителі натрапили на бойову гранату та негайно проінформували відповідні служби.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС ретельно обстежили територію, вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці, — розповіли у відомстві.

Рятувальники закликають українці у разі виявлення підозрілих предметів не бути байдужими й негайно телефонували «101».