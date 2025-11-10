Новости
Ракурс
В Киевской области изъяли боевую гранату, фото: ГСЧС

Боевую гранату обнаружили в гаражном кооперативе на Киевщине (ФОТО)

10 ноя 2025, 22:23
На Київщині в одному з гаражних кооперативів Вишгородського району місцеві жителі натрапили на бойову гранату та негайно проінформували відповідні служби.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС ретельно обстежили територію, вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці, — розповіли у відомстві.

Рятувальники закликають українці у разі виявлення підозрілих предметів не бути байдужими й негайно телефонували «101».

Ваше своєчасне повідомлення може врятувати життя та допомогти убезпечити оточення, — наголошують у ДСНС.

На Київщині вилучили бойову гранату, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


