На Київщині вилучили бойову гранату, фото: ДСНС
На Київщині в одному з гаражних кооперативів Вишгородського району місцеві жителі натрапили на бойову гранату та негайно проінформували відповідні служби.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Сапери ДСНС ретельно обстежили територію, вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці, — розповіли у відомстві.
Рятувальники закликають українці у разі виявлення підозрілих предметів не бути байдужими й негайно телефонували «101».
Ваше своєчасне повідомлення може врятувати життя та допомогти убезпечити оточення, — наголошують у ДСНС.