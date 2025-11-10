Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Київщині вилучили бойову гранату, фото: ДСНС

Бойову гранату виявили в гаражному кооперативі на Київщині (ФОТО)

10 лис 2025, 22:23
999

На Київщині в одному з гаражних кооперативів Вишгородського району місцеві жителі натрапили на бойову гранату та негайно проінформували відповідні служби.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС ретельно обстежили територію, вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці, — розповіли у відомстві.

Рятувальники закликають українці у разі виявлення підозрілих предметів не бути байдужими й негайно телефонували «101».

Ваше своєчасне повідомлення може врятувати життя та допомогти убезпечити оточення, — наголошують у ДСНС.

На Київщині вилучили бойову гранату, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів