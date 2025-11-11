Сенат США одобрил законопроект для окончания самого длинного в истории шатдауна

Шатдаун в США может завершиться, фото: Pexels

У Сенаті США підтримали законопроект, який дасть змогу перервати рекордний за тривалістю шатдаун уряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За компромісний варіант відповідного законопроекту проголосували 60 депутатів, проти — 40.

Зазначається, що голосування пройшло за підтримки майже всіх республіканців і восьми демократів, які безуспішно намагалися пов’язати фінансування уряду з субсидіями на охорону здоров’я, термін дії яких закінчується в кінці року.

Хоча угода передбачає голосування в грудні щодо цих субсидій, які приносять користь 24 мільйонам американців, вона не гарантує, що вони будуть продовжені, — зазначає агентство.

Також угодою передбачено, що федеральні службовці, звільнені під час шатдауну, будуть поновлені на посаді та отримають заборгованість із зарплати.

Далі угода надійде до контрольованої республіканцями Палати представників, де спікер Майк Джонсон вже заявив про готовність її ухвалити і надіслати президенту Дональду Трампу для підписання.

Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду «дуже хорошою».

Таким чином, фінансування уряду США буде продовжено до 30 січня, залишаючи його на шляху до збільшення держборгу в 38 трильйонів доларів приблизно на 1,8 трильйона на рік.

Джерело: Reuters