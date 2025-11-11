Силы обороны снова поразили Орский НПЗ — Генштаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210222-sily-oborony-snova-porazili-orskiy-npz-genshtab-video.htmlРакурс
Сили оборони України сьогодні, 11 листопада, вразили потужності нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області рф.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, — наголосили у Генштабі.
Зазначається, що на території об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу
За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються, — зазначили у Генштабі.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки влучань по цьому НПЗ. Повідомлялося, що завод був атакований щонайменше одним безпілотником.
Попередня атака на цей НПЗ відбулася 3 жовтня.
Крім того, у ніч на сьогодні було уражено:
- Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну тощо. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються;
- «Морской нєфтяной тєрмінал» у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) — ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється;
- склад матеріально-технічних засобів російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного на Донеччині. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.