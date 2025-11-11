Силы обороны поразили мощности НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Сили оборони України сьогодні, 11 листопада, вразили потужності нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, — наголосили у Генштабі.

Зазначається, що на території об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу

За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки влучань по цьому НПЗ. Повідомлялося, що завод був атакований щонайменше одним безпілотником.

Попередня атака на цей НПЗ відбулася 3 жовтня.

Крім того, у ніч на сьогодні було уражено: