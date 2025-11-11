Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 20 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 153 тис. 180 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб. Про це сьогодні, 11 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 342 танки;

23 тис. 553 бойові броньовані машини;

34 тис. 366 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 539 одиниць РСЗВ;

1 тис. 239 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

347 гелікоптерів;

79 тис. 642 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 926 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

67 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 993 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 тис. 231 обстріл, зокрема 98 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 286 дронів-камікадзе.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу противника.