Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили восемь вражеских укрытий на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

10 ноя 2025, 19:03
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили вісім ворожих укриттів та щонайменше чотирьох окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по російських позиціях. Під час обльоту оператори виявили купи сміття, за якими знаходили ворожі укриття, — вказано в описі відео.

Також було уражено склад боєкомплекту, засоби автономного живлення та інженерну техніку загарбників.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


