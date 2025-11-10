Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео
Дроны уничтожили восемь вражеских укрытий на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили вісім ворожих укриттів та щонайменше чотирьох окупантів.
Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по російських позиціях. Під час обльоту оператори виявили купи сміття, за якими знаходили ворожі укриття, — вказано в описі відео.
Також було уражено склад боєкомплекту, засоби автономного живлення та інженерну техніку загарбників.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.