Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили вісім ворожих укриттів на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

10 лис 2025, 19:03
999

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили вісім ворожих укриттів та щонайменше чотирьох окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по російських позиціях. Під час обльоту оператори виявили купи сміття, за якими знаходили ворожі укриття, — вказано в описі відео.

Також було уражено склад боєкомплекту, засоби автономного живлення та інженерну техніку загарбників.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів