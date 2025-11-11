Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Фото:

Президент Володимир Зеленський 11 листопада провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

У ході наради вони обговорили оперативну обстановку на фронті та результати роботи українських ударних систем по тилу країни-агресора Російської Федерації. Про це глава держави поінформував у Telegram.

Президент повідомив, що найважче зараз у зоні бойових дій на Покровському напрямку та в Запорізькій області. На цих ділянках фронту ворог нарощує інтенсивність і масштаби штурмів. Попри те, що погода сприяє атакам росіян, українські Сили оборони продовжують нищити загарбників.

Зеленський заявив, що дещо кращою стала ситуація на Куп’янському напрямку. Там є результати на користь ЗСУ й така тенденція тримається вже кілька тижнів.

Також на нараді обговорили роботу українських далекобійних засобів ураження. Президент наголосив, що «українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається».

Нагадаємо, 11 листопада у командуванні заявили, що Силам оборони України довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку. Оборонці відступили біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. До цього призвели масовані штурми армії РФ, понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів.