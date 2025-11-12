Тимур Миндич, фото: «РБК-Украина»

Держприкордонслужба повідомляє про проведення перевірки щодо виїзду з країни бізнесмена Тимура Міндіча, котрий є фігурантом розслідування НАБУ про корупцію у сфері енергетики.

За результатами перевірки зазначимо: перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Тимур Міндіч був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства, — вказано в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Зазначається, що усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були у Міндіча в наявності.

Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України, — зазначили у відомстві.

У ДПСУ наголосили, що не отримували від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі виданню «Суспільне» зазначив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18-ти років.

Джерело: ДПСУ, «Суспільне»