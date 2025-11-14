Армия РФ нанесла ракетные и дроновые удары по объектам энергетики. Фото:

https://racurs.ua/n210296-okkupanty-nochu-obstrelyali-obekty-energetiki-est-obestochivanie-v-treh-oblastyah.html

Ракурс

Українська енергетика зазнала нового удару з боку російських окупантів.

Уночі, 14 листопада, ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях. Станом на ранок фіксується значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині. У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це «Укренерго» 14 листопада повідомила у Telegram.

Зазначається, що через наслідки попередніх атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання.

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Також діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Енергетики також поінформували, що споживання світла в України демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні станом на 9.30, воно було на 4,8% нижчим, ніж що і в цей час вчора. Причиною цьому є покращення погоди у більшості областей.

Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі, — заявили в «Укренерго».

Нагадаємо, 13 листопада частина Донецької області була знеструмлена. Краматорськ, Слов’янськ та Дружківка Донецької області залишились без світла внаслідок аварійного відключення. У мережі писали, що росіяни завдали ударів по Слов’янській ТЕС.