Частина Донецької області залишилася без електропостачання.

Краматорськ, Слов’янськ та Дружківка Донецької області залишились без світла внаслідок аварійного відключення. Про це, зокрема, 13 листопада Краматорська міська рада повідомила у Telegram.

Краматорські РЕМ повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без світла місто Краматорськ, — йдеться у дописі.

А Дружківська міська військова адміністрація у Facebook поінформувала, що місто Дружківка також без електропостачання у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що росіяни сьогодні завдали нових ударів по Слов’янській ТЕС. Тому й спостерігаються перебої з електропостачанням у Дружківці, Слов’янську та інших населених пунктах.

Тим часом в «Укренерго» нагадали, що в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні атаки ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Погодинні графіки відключень у межах 2−4 черг застосовуються з 00.00 до 23.59 для побутових споживачів. А для промислових підприємств діють графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 30 жовтня російська окупаційна армія вдарила бомбами по Слов’янській ТЕС у Донецькій області. Тоді внаслідок бомбардування дві людини загинули, також були поранені.