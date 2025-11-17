Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n210318-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-160-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Українувтратили вже близько 1 млн 159 тис. 420 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 355 танків;

23 тис. 594 бойові броньовані машини;

34 тис. 486 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 544 одиниці РСЗВ;

1 тис. 246 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

347 гелікоптерів;

81 тис. 499 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 940 одиниць крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

67 тис. 536 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. одиниць спеціальної техніки.

Загалом за минулу добу зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби, а також здійснив 4 тис. 122 обстріли, з них 124 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 82 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області;

Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області;

Садове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили: