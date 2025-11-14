Уничтожение русских оккупантов, скриншот видео

На Півдні російські загарбники намагалися здійснити нічну вилазку, проте українські дрони ліквідували «любителів» нічних прогулянок.

Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Півдні ворог намагався здійснити переміщення піхоти, проте нічна вилазка закінчилась поразкою. Прикордонники-оператори БпЛА влучно відпрацювали по живій силі противника FPV-дронами, — вказано в описі відео.

Крім того, аеророзвідники уразили спостережний пункт та знищили вогневу позицію ствольної артилерії окупантів.