Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Півдні безпілотники зірвали нічну вилазку окупантів (ВІДЕО)

14 лис 2025, 21:31
999

На Півдні російські загарбники намагалися здійснити нічну вилазку, проте українські дрони ліквідували «любителів» нічних прогулянок.

Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Півдні ворог намагався здійснити переміщення піхоти, проте нічна вилазка закінчилась поразкою. Прикордонники-оператори БпЛА влучно відпрацювали по живій силі противника FPV-дронами, — вказано в описі відео.

Крім того, аеророзвідники уразили спостережний пункт та знищили вогневу позицію ствольної артилерії окупантів.

Джерело: Ракурс


