Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Українувтратили вже близько 1 млн 159 тис. 420 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 355 танків;
- 23 тис. 594 бойові броньовані машини;
- 34 тис. 486 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 544 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 246 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 81 тис. 499 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 940 одиниць крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 67 тис. 536 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. одиниць спеціальної техніки.
Загалом за минулу добу зафіксовано 216 бойових зіткнень.
Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби, а також здійснив 4 тис. 122 обстріли, з них 124 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 82 дрони-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:
- Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області;
- Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області;
- Садове Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили:
- один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога;
- одну артилерійську систему російських загарбників.
