Рашисти за добу втратили понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 160 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

17 лис 2025, 08:23
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Українувтратили вже близько 1 млн 159 тис. 420 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 355 танків;
  • 23 тис. 594 бойові броньовані машини;
  • 34 тис. 486 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 544 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 246 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 81 тис. 499 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 940 одиниць крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 67 тис. 536 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. одиниць спеціальної техніки.

Загалом за минулу добу зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби, а також здійснив 4 тис. 122 обстріли, з них 124 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 82 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області;
  • Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області;
  • Садове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили:

  • один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога;
  • одну артилерійську систему російських загарбників.

Джерело: Ракурс


