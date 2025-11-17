Новости
Ракурс
Рашисты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, фото:

Рашисты атаковали энергетическую инфраструктуру в пяти областях — Минэнерго

17 ноя 2025, 10:41
Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей.

На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00.00 до 23.59 у більшості регіонів України.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — додали в Міненерго.

Источник: Ракурс


