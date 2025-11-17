Рашисты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, фото:

Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей.

На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00.00 до 23.59 у більшості регіонів України.