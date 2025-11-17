Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей.
На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00.00 до 23.59 у більшості регіонів України.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — додали в Міненерго.
