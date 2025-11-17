Рашисти продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, фото:

https://racurs.ua/ua/n210322-rashysty-atakuvaly-energetychnu-infrastrukturu-u-p-yaty-oblastyah-minenergo.html

Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей.

На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00.00 до 23.59 у більшості регіонів України.