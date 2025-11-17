Мать Миндича после 2020 года купила три квартиры в Киеве. Фото:

Матір бізнесмена Тимура Міндіча, Стелла Міндіч, упродовж останніх років купила три квартири у Києві.

Зокрема, з 2020 року жінка є власницею квартири площею 214 кв. м у будинку на Грушевського 9-А. Ще дві квартири у елітному житловому комплексі «Метрополь» були зареєстровані на неї у 2023 році. Про це йдеться у матеріалі «Громадського».

Загальна площа цього житла становить майже 200 кв. м, а мінімальна ринкова ціна цих квратир у 2023 році становила майже 600 тис. дол. Однак, як пишуть журналісти, матір Міндіча могла заплатити менше. Документи свідчать, що вона заплатила за ці дві квартири 2,97 млн грн, або 80,7 тис дол.

Вказується, що квартири Стелла Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК — компанії «Скайпроджект». Ця ТОВ належить Олександру Глімбовському, який є тестем колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Нагадаємо, НАБУ у ході масштабної операції «Мідас» викрило масштабну корупцію у сфері енергетики. Слідчі встановили, що злочинна організація регулярно вимагала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів.

Співорганізатором схеми був друг соратник президента Володимира Зеленського й співвласник фірми «Квартал 95» Тимур Міндіч. У САП заявили, що бізнесмен упродовж 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Сам Міндіч втік з України перед обшуками, які в нього провели детективи Антикорупційного бюро.

А 13 листопада Офіс президента опублікував указ Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних санкцій проти Міндіча.

Джерело: «Громадське»