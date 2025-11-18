Совбез ООН одобрил резолюцию США о мире в Газе. Фото:

https://racurs.ua/n210352-sovet-bezopasnosti-oon-odobril-rezoluciu-trampa-o-mire-v-sektore-gaza.html

Ракурс

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію США про припинення вогню в секторі Гази.

За резолюцію, ініціатором якої виступив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, проголосували 13 із 15 членів Радбезу. Утрималися Російська Федерація та Китай, але ці країни відмовились використати право вето для блокування голосування. Про це пишуть CNN і Reuters.

Зазначається, що ця резолюція має надати міжнародної легітимності мирному плану Трампа Гази. Це дозволить державам брати участь в очолюваній американцями Раді миру — це буде перехідний орган, що контролюватиме відновлення та економічне зростання Гази.

Також резолюція санкціонувала створення тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил у регіоні, до складу яких увійдуть підрозділи армії деяких арабських країн.

Крім цього, у документі йдеться про можливість створення Палестинської держави.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу американського мирного плану. А 13 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста 20 ізраїльських заручників у Секторі Гази.

Джерело: CNN, Reuters