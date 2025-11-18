РФ атаковала энергетические объекты в четырех областях Украины

РФ атаковала энергетические объекты. Фото: «Укрэнерго»

Ракурс

Армія Росії завдала нових ударів по українській енергетиці.

Вночі у вівторок, 18 листопада, окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. На Сумщині та Дніпропетровщині фіксуються знеструмлення. Ремонти почалися там, де це дозволяє зробити безпекова ситуація. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Енергетики поінформували, що в Україні досі застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг. В областях, де діють погодинні відключення, також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В «Укренерго» додали, що споживання світла сьогодні залишається високим. А 17 листопада максимум споживання був на 7,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — листопада. Причиною цьому є похолодання та застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання у більшості регіонів України

Також заявляється про частково знеструмлені 124 населені пункти у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях через сильні пориви вітру.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Тим часом у більшості регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються.