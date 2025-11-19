Верховная Рада взяла паузу в работе из-за коррупционного скандала в энергетике. Фото:

Верховна Рада України поставила роботу «на паузу».

У середу, 19 листопада, спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявив про законодавчу перерву в парламентських засіданнях та проведення консультацій. Це пов’язано з корупційним скандалом у «Енергоатомі» та сьогоднішньої відставки двох міністрів. Про це голова Ради заявив під час засідання, яке транслювалося в YouTube.

Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу повідомити, що, відповідно до рішення погоджувальної ради, ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні український парламент проголосував за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

А частина парламентської фракції «Слуга народу» запропонувала створити «коаліцію національної стійкості» між всіма проукраїнськими партіями та групами, яка б згодом призначила «уряд національної стійкості».