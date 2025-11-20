Марк Рубио призвал Украину и РФ согласиться на уступки. Фото:

https://racurs.ua/n210404-mirnyy-plan-ssha-rubio-prizval-ukrainu-i-rf-soglasitsya-na-ustupki.html

Ракурс

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував американський мирний план.

Посадовець підтвердив розробку «потенційних ідей» для припинення російсько-української війни. Для завершення бойових дій потрібний «широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями». Однак і Києву, і Москві доведеться піти на поступки, щоб досягти тривалого миру. Про це Рубіо 20 жовтня написав у соцмережі Х.

Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом представлять президенту України Володимиру Зеленському проект мирного плану. Києву документ мають подати як підсумкове та прийняте рішення.

Президент США Трамп вже схвалив мирний план щодо закінчення війни Росії проти України, який містить 28 пунктів. Зокрема, договір передбачає, що Москва отримує повний контроль над Донбасом, а Київ змушений буде вивести війська з підконтрольних територій.