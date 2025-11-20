Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Україною та РФ. Фото:

Президент США Трамп схвалив мирний план щодо закінчення війни РФ проти України.

Щодо плану, який містить 28 пунктів, американські чиновники таємно консультувалися з Москвою. При цьому представники Києва жодної участі у розробці плану не брали. Про це повідомило NBC News із посиланням на високопоставленого представника.

План спрямований на надання обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення міцного світу. Він включає те, чого Україна хоче і чого потребує досягнення міцного світу, — заявило джерело.

Тим часом видання Аxios інформувало, що так званий план Трампа щодо України містить 28 пунктів. Договір передбачає, що РФ отримує повний контроль над Донбасом, а Україна змушена буде вивести війська з підконтрольних територій. Ці території мають стати демілітаризованою зоною, а Москва нібито не зможе розмістити там свої війська.

Крім того, у плані йдеться про наступне:

лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується;

Росія нібито поверне частину територій цих регіонів за умови переговорів;

США та інші країни визнають Крим і Донбас територією РФ;

щодо визнання партнери не будуть тиснути на Україну.

Зазначається, що новий американський план допомагали розробляти Туреччина і Катар. Зокрема, катарська сторона контактувала з Стівом Віткоффом та Рустемом Умєровим.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що 20 листопада американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом представлять президенту України Володимиру Зеленському проект мирного плану, який Штати розробили разом із Російською Федерацією. Києву документ мають подати як підсумкове та прийняте рішення.

Джерела: NBC News, Аxios