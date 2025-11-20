Россияне «узаконивают» отбор недвижимости на ВОТ

Рашисты отбирают «бесхозную» недвижимость на захваченных территориях Украины, фото: Skelet Org

https://racurs.ua/n210412-rossiyane-uzakonivaut-otbor-nedvijimosti-na-vot.html

Ракурс

Росіяни узаконюють віджим нерухомості на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У держдумі рф у першому читанні ухвалили законопроект, що встановлює право публічної власності на безхазяйне житло на захоплених територіях України, — вказано в повідомленні. — Згідно з прийнятим рішенням, житлові будинки, квартири, кімнати, власники яких не знайшлися упродовж 30 діб, визнаватимуться власністю регіонів або їх муніципалітетів — тобто, окупаційних адміністрацій.

Крім того, окупанти переводять у «державну власність» нерухомість, яка, на думку росіян, не може належати громадянам чи юрособам.