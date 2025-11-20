Новини
Рашисти відбирають «безхазяйну» нерухомість на захоплених територіях України, фото: Skelet Org

Росіяни «узаконюють» відбирання нерухомості на ТОТ

20 лис 2025, 14:48
Росіяни узаконюють віджим нерухомості на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У держдумі рф у першому читанні ухвалили законопроект, що встановлює право публічної власності на безхазяйне житло на захоплених територіях України, — вказано в повідомленні. — Згідно з прийнятим рішенням, житлові будинки, квартири, кімнати, власники яких не знайшлися упродовж 30 діб, визнаватимуться власністю регіонів або їх муніципалітетів — тобто, окупаційних адміністрацій.

Крім того, окупанти переводять у «державну власність» нерухомість, яка, на думку росіян, не може належати громадянам чи юрособам.

Стосується це об'єктів інфраструктури, майнових комплексів промислових підприємств тощо. Тож, так звана «націоналізація» торкнеться ще й цих об'єктів, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


