ВСУ нанесли удар по Рязанскому НПЗ, фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 20 листопада, завдали повторного удару по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проектною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів, — зазначили у Генштабі.

Раніше у соцмережах з’явилися відео котрі показують момент завдання ударів по Рязані.

Крім того, було завдано удару по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.