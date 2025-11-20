Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 20 листопада, завдали повторного удару по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштаб ЗСУ.
Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проектною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.
Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів, — зазначили у Генштабі.
Раніше у соцмережах з’явилися відео котрі показують момент завдання ударів по Рязані.
Крім того, було завдано удару по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.