Последствия российского удара по Тернополю, фото: ГСЧС

У Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці, завданого вчора, 20 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей — тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань, — розповіли у відомстві. — За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.

Зазначається, що безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Наразі відомо про:

26 загиблих цивільних, серед яких троє дітей;

93 травмованих, зокрема 18 дітей.