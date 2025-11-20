Новости
Последствия российского удара по Тернополю, фото: ГСЧС

В Тернополе вторые сутки продолжаются поисковые работы на месте российского удара (ФОТО)

20 ноя 2025, 16:49
У Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці, завданого вчора, 20 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей — тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань, — розповіли у відомстві. — За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.

Зазначається, що безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Наразі відомо про:

  • 26 загиблих цивільних, серед яких троє дітей;
  • 93 травмованих, зокрема 18 дітей.

Вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими. Роботи не припиняються, — додали в ДСНС.

Наслідки російського удару по Тернополю, фото: ДСНС

