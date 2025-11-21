Последствия российского авиаудара 20 ноября по Запорожью, фото: Запорожская ОГА

Російські загарбники вчора, 20 листопада, близько 22.00 завдали удару ФАБом по Шевченківському мікрорайону міста Запоріжжя.

П’ятеро людей загинули. Про це сьогодні, 21 листопада, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані, — зазначив Федоров.

Авіаударом також пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.